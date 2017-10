70% dos pedidos de placas comemorativas aos Jogos Olímpicos de Tóquio são para carros de placa amarela

A entrega das placas de carro comemorativas aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio 2020, começaram hoje, e foi verificado que cerca de 70% dos pedidos antecipados, foram feitos para carros de categoria kei.

A grande procura se deve pela possibilidade de trocar a placa amarela, característico dos carros kei, pela placa branca, com tema comemorativo.

Segundo o Ministério da Terra, Infra-estrutura e Transportes, receberam cerca de 24.300 pedidos antecipados de placas, que poderiam ser feitos do dia 4 a 30 de setembro. Desse total, 17.604, cerca de 70%, foram para carros kei.

Muitos motoristas se queixavam da placa amarela dos carros kei porque através da cor, era possível identificar que o veículo é de categoria econômica.

A placa branca se tornou popular entre os motoristas de carros kei, após o lançamento da placa comemorativa à Copa do Mundo de Rugby 2019. A troca dessas placas começaram na primavera deste ano.

A placa com design colorido das Olimpíadas teve menos procura, totalizando 4.455 pedidos. Já a placa branca, com o emblema dos Jogos 2020 na parte superior à direita, com design simples, fez mais sucesso, com 13.149 pedidos.

Um responsável do Ministério da Terra, Infra-estrutura e Transportes, disse que não imaginava que as pessoas não gostavam das placas amarelas. Independente do motivo que os motoristas estejam trocando as placas, será contagiante ver o aumento do número de carros nas ruas com o emblema dos Jogos Olímpicos.

O valor para realizar a troca de placas varia de acordo com a região e custa entre 7 a 10 mil ienes. No caso da placa com design colorido, há um acréscimo de mil ienes ou mais.

Os pedidos poderão ser feitos no site http://www.graphic-number.jp.

Mesmo após aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2020, as placas poderão ser usadas.