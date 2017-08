7-Eleven vai instalar creche em kombini para apoiar as mulheres com filhos que querem trabalhar

7-Eleven vai instalar creche em kombini para apoiar as mulheres com filhos...

A rede de lojas de conveniências 7-Eleven Japan anunciou que irá instalar creches em duas de suas lojas, para apoiar as mulheres que tem filhos e querem trabalhar. Desta forma, também soluciona o problema de falta de mão-de-obra. Não conseguir vaga na creche é um dos maiores motivos das mulheres não trabalharem após o nascimento dos filhos.

As creches funcionarão no segundo andar da própria loja (kombini), a príncipio, será instalada em um ponto que fica no distrito de Ota, Tóquio, e outra, na cidade de Hiroshima. As “creches não licenciadas” (Ninka gai hoikusho/ 認可外保育所) começam a funcionar entre os meses de setembro e outubro deste ano.

A rede 7-Eleven será responsável pelo pagamento do aluguel e uma parte das despesas de construção, mas a gestão será feita por uma empresa especializada em creches. Filhos de funcionários, incluindo part-time, de outras lojas 7-Eleven que ficam próximos, também poderão se inscrever na creche.

O principal objetivo da empresa é solucionar a falta de mão de obra e criar um ambiente de trabalho favorável às mulheres que tem filhos. Além disso, ajudará a minimizar o problema de falta de vagas em creche na região.

É a primeira vez que a empresa instala creches nas lojas, e vai analisar o resultado para decidir se aumenta esse tipo de benefício em outras regiões.

Noda Shizuma, Chefe de Operações da 7-Eleven Japan, disse na coletiva de imprensa que a contratação de mão-de-obra para atuar em lojas de conveniência é difícil, por isso quer criar um ambiente que facilite o trabalho das mulheres.