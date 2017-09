7-Eleven faz acordo com universidades do Vietnã para trazer estudantes ao Japão como “arubaitos”

7-Eleven faz acordo com universidades do Vietnã para trazer estudantes ao Japão...

A rede de lojas de conveniências 7-Eleven Japan fez acordos com universidades vietnamitas para aceitar estagiários e estudantes a trabalharem em tempo parcial, como “arubaito”. Um dos motivos que teria levado a essa decisão é a falta de mão de obra no Japão.

A 7-Eleven Japan assinou no dia 7, um memorando de entendimento com 6 universidades do Vietnã, incluindo a Universidade de Hanoi, para trazer estudantes do país ao Japão como ntercâmbio.

Após esse acordo, a 7-Eleven irá aceitar os alunos que estudam administração de empresas, principalmente, como estagiários, e estudantes que queiram fazer intercâmbio para aprender a língua japonesa, como arubaito em suas lojas.

O objetivo da rede é oferecer oportunidades para os estudantes aprenderem mais sobre administração pra aprimorar seus conhecimentos, e como consequência, ajudar a solucionar o problema de escassez de mão de obra.

Kazuki Furuya, presidente da 7-Eleven Japan, declarou que os jovens vietnamitas são cheios de energia e esforçados no trabalho, por isso espera que o acordo atraia muitos estudantes ao Japão.

A Family Mart também tem um acordo com uma escola técnica que fica em Tóquio, para contratar os intercambistas como arubaito, devido a falta de candidatos a vaga de trabalho.

A falta de mão de obra atinge todas as áreas de trabalho no Japão e no setor alimentício, aumentou o movimento das empresas para contratarem as donas de casa. Se continuar neste ritmo, os trabalhadores estrangeiros serão cada vez mais requisitados para suprir a falta de mão de obra no país.