4ª Festa de Nossa Sra. Aparecida e dia das crianças será realizada em Gifu

Nossa Senhora Aparecida, forma como é carinhosamente chamada pelos brasileiros, é a padroeira do Brasil. Ela é reverenciada numa estátua de Nossa Senhora da Conceição, vestida com um manto azul enfeitado e encontra-se exposta na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, interior do Estado de São Paulo. Desde 1980, no dia 12 de Outubro é celebrada a festa em sua homenagem por todo o Brasil.

No Japão, será realizado no dia 15/10 o Evento Beneficente com a Festa de Nossa Senhora Aparecida e também dia das crianças na Igreja Católica Tajimi, localizado na província de Gifu.

A festa que acontece anualmente e reúne mais de mil pessoas todos os anos, é feita também com intuito de ajudar a comunidade carente, pois todo lucro do valor recolhido nas vendas da praça de alimentação, é voltado para a campanha beneficente.

Além da Procissão e Missa Campal, haverá três rodadas de bingo com muitos brindes para o público, apresentações de músicas, variedade de stand e barracas com comidas e bebidas.

Inicio às 9:00hs. (concentração) Procissão e Missa Campal.

Músicas, sorteios e Bingo 3 rodadas.

Praça de alimentação

Encerramento às 16:00hs.

Local – Igreja Catolica Tajimi

Gifu -ken Tajimi -shi

Midorigaoka 38

507-0021

Tel 0572-22-1583 (navegador)