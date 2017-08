2.000 idéias recebidas para o mascote olímpico

Tóquio- O comitê organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio (2020) anunciou que recebeu um total de 2.042 idéias para os mascotes oficiais das olimpíadas.

Após vários exames, o comitê anunciará os mascotes oficiais no início de fevereiro do próximo ano. O processo de seleção começará na próxima terça-feira.

Os candidatos individuais representaram 1.774 do total e as candidaturas em grupos 268.

Muitos dos candidatos individuais estão entre 20 e 40 anos. O candidato mais velho tem 80 anos.

Entre os candidatos em grupos estão alunos do ensino médio e uma equipe composta por membros de atividades de escola primária.

As Olimpíadas de 2020 já está sendo vista como uma das mais participativas da história, a população japonesa está engajada com o evento. Para reduzir os custos com as medalhas, foi elaborada uma campanha de recolhimento de aparelhos eletrônicos usados como smartphones, onde é possível reciclar metal nobre para serem reutilizados nas medalhas olímpicas.