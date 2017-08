Palestra beneficente para ajudar o jovem Willian

Neste domingo (20/08) foi realizado na cidade de Iwakura (Aichi) uma palestra beneficente para a família da Clara Matsuda e seu filho Willian Tiago.

O palestrante e Coaching Maichel Ueda, fundador do projeto Método Valor Kaizen, ministrou ao público a Palestra Mais Motivos para Viver, abordando diversos temas como definição do sucesso. De acordo com o palestrante,

“Quando conheci a história do Willian, percebi que ele deu mais a mim, do que eu poderia dar a ele… Então pensei em ajudar outras pessoas que estão desmotivadas ou buscando aspirações para viver. Pessoas que moram no Japão aprisionadas na falsa impressão de felicidade ou realidade passageira.”

Todo o dinheiro arrecadado da palestra, foi doado à família Matsuda, que está precisando no momento de uma cadeira de rodas especial para o jovem Willian. De acordo com sua mãe, a cadeira completa está custando ¥500.000 e a prefeitura subsidiará com uma parcela de ¥240.000. A outra parte do valor, está sendo arrecadada com doações de amigos e pessoas que conheceram a dificuldade da família através da internet.

A iniciativa em ajudar o Willian tomou proporção quando sua mãe buscou ajuda nas redes sociais para que todos pudessem conhecer a história e a dificuldade que seu filho tem sofrido no dia a dia, pois como ele tem distrofia muscular de duchenne, fez com que ela largasse o emprego de empresária para somente cuidar dele 24 horas por dia. Recentemente, ele passou por uma cirurgia e agora se alimenta somente por sonda e respira por um aparelho ligado à garganta.

Desde então, a comunidade tem se mobilizado em ajudar essa família e sua mãe deixa um convite:

“Todos que quiserem visitar o Willian são muito bem vindos. Ele adora receber pessoas em casa e gosta de ouvir histórias. Isso faz com que ele se sinta melhor.”

Além da compra da cadeira de rodas especial, a família também precisa de ajuda financeira para os banhos do Willian, que chegam a custar ¥11.000 cada. Para quem não pode contribuir com dinheiro, mas quer participar dessa campanha de solidariedade, a família também está aceitando mantimentos, fraldas, toalhas e produtos de higiene pessoal.

Contatos para as doações:

Clara Matsuda: 090-6582-0690

Facebook: Clara Matsuda

Fanpage: Ajuda para o Willian

Confira as fotos da palestra cedida por Haru Yuzawa.