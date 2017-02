YouTube lança HOJE móbile live e Super chat para criadores de conteúdo com remuneração

A maior plataforma popular de vídeos stream do planeta o “YouTube” lança hoje, para todos os criadores com mais de 10 mil seguidores, o serviço mobile de streaming ao vivo e um um novo recurso de interação: o super chat. Agora, usuários podem pagar para que um comentário fique em destaque em uma seção ao vivo, permanecendo no painel de mensagens durante um período maior.

A cor e o período de permanência são definidos pelo montante da compra, e uma barra de contagem no painel mostra o tempo em que o comentário será fixado, o serviço está disponível em 20 países incluindo o Japão

Acesse uma transmissão ao vivo e localize o chat – ele fica à direita do vídeo. Em seguida, clique no ícone representado por um cifrão;

clique em “Enviar um Super Chat” e escreva o seu comentário

Dessa forma você pode ter o seu comentário destacado por alguns minutos ou horas em transmissões ao vivo.

O valor do super chat custa de 100 a 50 mil ienes . Dependendo do tempo e a quantidade de caracteres. Será possível destacar o comentário a partir de 200 ienes . Com valor máximo de 50mil ienes será possível fazer comentário de 350 caracteres que ficará em destaque por 5 horas .