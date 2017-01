Xô umidade! Aprenda a solucionar problemas de umidade na sua casa usando produtos simples e baratos

Com a chegada do inverno, a umidade nas casas e apartamentos aumentam significativamente. E logo já começa a aparecer o indesejável mofo. A umidade também causa problemas de saúde, pois em excesso cria um ambiente propício para a proliferação de fungos. Nesta matéria vou passar dicas de como se livrar dos problemas causados pela umidade excessiva.

Deixe portas e janelas abertas por algum tempo para ventilar os cômodos, depois feche e não abra mais para evitar a entrada de mais umidade. Lembrando que essa dica é para dias mais úmidos. Quando o clima estiver seco, pode deixar as janelas e portas abertas.

Para eliminar o bolor das paredes, aplique um pouco de água sanitária (ハイター) em um pano branco e em seguida passe na superfície afetada. Rapidamente os pontinhos escuros vão sumir. Em seguida, seque o local com um pano limpo.

Para eliminar o bolor do ofurô (parede e banheira), despeje água sanitária em um frasco com bico de spray e esborrife sobre o local, deixe agir por alguns minutos, em seguida lave como de costume.

A água sanitária pode ser aquela de cozinha que é usada para limpeza de utensílios ou também podem utilizar o Kabikira.

Em home center podemos encontrar uma grande variedade de ítens que vão facilitar a nossa vida durante o inverno e, muitos deles, também podem ser encontrados na rede ¥100 shop.

Dicas do que mais comprar

Os produtos listados a seguir tem o nome em japonês e a respectiva pronúncia, para facilitar sua compra.

■ Folha de alumínio (アルミシート, arumi shiito ou アルミ レジャーマット, arumi rejya matto): para ser usada embaixo de colchões, futon ou tapetes. Retém a umidade evitando que os mesmos fiquem úmidos e mofem. Estique a folha com a parte brilhante virada para cima, e depois coloque sobre ela o seu colchão ou tapete.



■ Plástico bolha: ele serve para isolar a casa das correntes de ar frio. Borrife um pouco de água na janela e aplique o plástico com o lado liso voltado para dentro do ambiente.

■ Desumidificadores para ambientes, armários e sapateiras (湿気取り, shikke tori): tem versões perfumadas e sem perfume. O modo de usar é muito fácil. Se for em potes, retire o lacre de proteção e espalhe pelos cômodos da casa, dentro de do guarda-roupas, armários, closet ou sapateiras. Se for em sachês para gavetas, sapatos ou as versões para pendurar no closet, basta retirar da embalagem e colocar nos locais desejados. Normalmente tem validade de 1 ano.



■ Forro para closet ou oshiire (押入れシート, oshiire shiito): são folhas para forrar gavetas e armários. Ajudam a evitar cheiro de mofo nas roupas.

■ Pó antiácaros para tatami, carpetes e tapetes (ダニアース・パウダー, dani aasu paudaa): essa versão em pó deve ser aplicada sobre o tatami, carpete, tapetes. Depois, remove-se tudo passando o aspirador de pó.

■ Barra protetora para portas (すきま風ストッパー, sukima sutoppaa): ajuda a impedir a entrada de ar frio, o que evita o contraste do ar quente e frio que gera a umidade.

■ Spray antiácaro (ダニよけ, dani yoke): repelente em spray, de fácil aplicação e extermínio dos ácaros. É de secagem rápida e não é pegajoso, pode usar no tatami, tapete, sofá de tecido, roupas de cama, travesseiros, bichos de pelúcia e outros. Aplicar a uma distância de 20 a 30 cm. Siga esses cuidados: jamais aplique sobre utensílios de cozinha, brinquedos, alimentos, etc. Cuidado para não ingerir o produto, não aplicar na pele e nem em animais de estimação. Gestantes e lactantes devem evitar a inalação do produto.

Espero que essas dicas contribuam para ter uma casa ainda mais higiênica e limpa! Desejo boa faxina, um Natal cheio de amor e até o próximo ano!

Texto: Iria Ramos