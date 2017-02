XIV Copa Dumau de Jiu Jitsu 2017

Crédito das Fotos FIGHTERS LIFE IN JAPAN

Realizado neste domingo 19/02/2017 no Aoyama Budokan na cidade de Handa (Aichi) a XIV Copa DUMAU de Jiu Jitsu, evento já tradicional na comunidade contou com aproximadamente 500 atletas entre crianças e adultos, é um dos primeiros grandes eventos do ano que impulsiona outros vários durante o ano da organização ASJJF DUMAU (Asia Sport Jiu Jitsu Federation).

Este ano a ASJJF DUMAU inova com novas parcerias através do arquipélago japonês e outros países também como as Filipinas, Coréia do Sul, Tailândia, Singapura e Taiwan aumentando assim o leque de campeonatos para testar o nível de habilidade dos atletas.

O evento conta com uma infra-estrutura de importantes competições, sempre com seis áreas de competições disponíveis caso o número de atletas seja elevado, plantão médico caso seja necessário o pronto atendimento, ponto de venda de artigos esportivos e Lanchonete sempre servido com o tradicional Assaí muito consumido pelos atletas, Banheiros locais e amplo estacionamento.

A academia japonesa NEX levou o troféu este ano na pontuação geral das crianças, segue abaixo o resultado do KIDS (O critério de desempate é o número de Ouros conquistados).

Equipe campeã

NEX 50 pontos

Vice-campeça

IMPACTO JAPAN BJJ 34 pontos

Terceira colocada

SPLASH 23 pontos

Rocha Jiu Jitsu 23 pontos

Sekitani Gold Team 23 pontos

Na classificação geral por equipes a grande vencedora foi a IMPACTO JAPAN BJJ, segue abaixo a pontuação das equipes.

Equipe campeã

IMPACTO JAPAN BJJ 176 pontos

Vice-campeã

TOKAI BJJ 73 pontos

Terceira colocada

OGAWA JIU JITSU 54 pontos

Fotos do evento