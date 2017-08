World Cosplay Summit 2017: Evento de cultura Pop Japonesa foi destaque neste final de semana em Nagoya

Aconteceu neste final de semana em Sakae ( Oasis 21 ), o último final de semana de um dos principais eventos de cultura pop japonesa, onde reuniu fãs de Cosplay, Anime e Mangás de todo o mundo.

O World Cosplay Summit (世界コスプレサミット Sekai Kosupure Samitto),ou apenas WCS, é uma organização que promove o intercâmbio internacional amigável, através da cultura Pop Japonesa, tendo como atração principal o Campeonato Mundial de Cosplays,com mais de 34 países participantes (atualmente), incluindo o Brasil.

Desde 2003, o evento promove o maior campeonato de cosplays do mundo, até 2012 realizado pela TV Aichi, mas a partir de 2014, o WCS tornou-se uma organização independente que promove eventos relacionados ao meio Otaku/Geek. Assim, o WCS passou a ganhar mais destaque, promovendo ,além do Campeonato, eventos em outros locais, que antecedem as finais.

O campeonato cosplay, possui eliminatórias que acontecem durante eventos em todos os países participantes, para selecionar uma dupla finalista afim de representar o país na final no Japão, o Brasil, foi tri-campeão nos anos de 2006,2008 e 2011.

Este ano, a dupla brasileira escolhida para representar o país, foi Mari Luna e Allan Mathias que chegaram entre os finalistas desse ano!

Nesse ano o título ficou com a dupla da China com a performance “Blood The Last Vampire”

Confiram como foi a apresentação da dupla vencedora:

VÍDEO DA DUPLA VENCEDORA

Fotos e texto: Kyoko Wasano