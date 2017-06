Workshop gratuito de caligrafia japonesa para estrangeiros em Tóquio

TÓQUIO (IPC Digital)-No dia 30 de Agosto (quarta-feira) será realizado um Workshop gratuito de shodō (caligrafia japonesa) para estrangeiros (40 vagas) no Centro Nacional de Arte de Tóquio. O workshop será ministrado em inglês.

Serviço:

Workshop de caligrafia japonesa para estrangeiros

Local:Centro Nacional de Arte de Tóquio – Minato, Roppongi, 7 Chome−22−2, Tóquio

Data: 30/08 das 14:00 ~16:00

Inscrições: deverá ser encaminhado e-mail para

t-shodou@yomiuri.com com os seguintes dados: nome, endereço, idade, sexo,nacionalidade e número do telefone (as inscrições deverão ser feitas até o dia 31/07; o resultado será encaminhado por e-mail em Agosto).

Fonte: Yomiuri Shimbun