Wagner Mattos e Gabuh animam Noite do Caldo em Shiga

O ritmo sertanejo vai animar a Noite do Caldo no restaurante Onion em Nagahama (Shiga), no dia 11 de fevereiro (sábado). O evento começa às 18h e contará com apresentações dos cantores Gabuh e Wagner Mattos que em breve lançará seu primeiro CD no Japão. O cardápio terá caldo de mandioquinha, caldo de mocotó, caldo de peixe, caldo de feijão e caldo verde.

O restaurante Onion fica localizado no endereço: 〒529-0102 Shiga-ken, Nagahama-shi, Tsukigase-cho 329-1. Mais informações: 090-4252-6682 (Vanessa), 080-5704-1770 (Sandro).

