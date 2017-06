Vinte e dois porcento dos Terrenos no Japão não têm proprietários claros

O Ministério da Justiça divulgou no dia 6 de junho último que nada menos de 22,4% dos terrenos no Japão não têm um proprietário claro, isto é não têm um proprietário válido perante a lei, pois são terras cujo registro está sem atualização há mais de 50 anos, cujos proprietários já faleceram, sem que tenham feito uma procedimento apropriado de passagem do bem como herança.

O governo chegou a esse resultado depois de checar 100 mil terrenos em todo o Japão, escolhidos aleatoriamente por amostragem. O Ministério da Justiça entende que a tendência desse tipo de terrenos “sem proprietários” é de aumentar com o tempo, com o envelhecimento cada vez maior da população japonesa, e já estuda uma maneira de aproveitá-los para atividades públicas.

O estudo do governo escolheu terrenos para checar seu status de registro legal em todo o Japão, desde cidades grandes até o interior. Nas grandes áreas urbanas, o índice de terrenos sem um registro válido foi de 6,6%, enquanto que no interior do Japão e nas cidades de pequeno e médio porte , esse índice subiu para 31,2%.

Quanto à classificação do terreno, 8% eram terrenos residenciais, 22,8% em terrenos agrícolas e 31,2% em terrenos florestais.