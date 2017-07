Viaje pelo espaço através do Google Street View

Os internautas estão acostumados a pesquisar locais e trajetos através do Google Street View mas agora, o serviço vai além da Terra.

O Google anunciou a novidade no dia 20, e mostrou que é possível explorar a Estação Espacial Internacional (ISS) sem sair de casa. Em um site especial, presente no Google Maps, é possível navegar pela espaçonave com imagens de 360 graus e descobrir como é a vida a bordo de um veículo fora da Terra. Clique para ver o resultado

As imagens foram captadas pelo astronauta Thomas Pesquet, da Agência Espacial Europeia, que passou seis meses a bordo da ISS.