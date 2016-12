Viaje com Gloria: O Panetone Gloria sorteia 5 passagens aéreas de ida e volta para São Paulo ou Lima

Participe da promoção e concorra a 5 passagens aéreas para o São Paulo ou Lima. E mais 40 cestas de produtos da importadora G&C Corporation.

O empresário Giuliano Castagnetto da G&C Corporation diz: muitos brasileiros já consomem o nosso produto há anos e para agradecer a preferência decidimos criar essa promoção, sorteando passagens aéreas e 40 cestas de produtos da nossa importdora.

O sabor do Panetone Gloria foi inspirado na receita dos italianos que imigraram para a América há mais de 100 anos.

O Gloria é vendido em 14 países e chegou ao Japão em 2010 e conquistou o seu espaço nas prateleiras das principais lojas brasileiras e latinas do arquipélago.

Este ano a novidade é o Paixão chocotone com gotas de chocolate e fraguimentos de laranja, o Paixão estréia no mercado internacional com a embalagem de 500 g.

P romoção válida até o dia 26 de janeiro.

O sorteio será no dia 28 de janeiro de 2017 e os resultados serão divulgados no site da G & C Corporation, na revista Super Vitrine e no site IPC.DIGITAL

Como Participar

■ 1. Recorte a moldura dourada da embalagem;

■ 2. Escreva no verso seu nome, telefone e endereço completo (incluindo CEP), nacionalidade, número de telefone, e-mail (opcional) e onde o panetone foi comprado;

■ 3. Envie para G&C Corporation:

〒511-0001 Mie-ken, Kuwana-shi, Oaza Kaminowashinden 1418.