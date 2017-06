Vereador é preso por prostituir adolescente de 13 anos

A Polícia Metropolitana de Tokyo anunciou no dia 26 de junho último que prendeu Issei Miura, 28, vereador da Município de Ichikawa, Chiba-ken, por haver praticado atos sexuais através de pagamento de 30 mil ienes a uma adolescente de 13 anos na época (hoje tem 14 anos), em sua própria residência localizada na cidade de Ichikawa.

O crime aconteceu no dia 8 de setembro do ano passado e o incidente veio à tona através da denúncia da mãe da adolescente à Polícia.

Com base na denúncia, a Polícia fez uma investigação na residência do vereador e encontrou mais de 10 mil vídeos e fotos de material pornográfico com crianças no seu computador.

Issei Miura foi eleito vereador de Ichikawa em 2015 com 2.463 votos pelo partido Ishin-no-tou. Hoje não tem partido e tem cargo de vice-presidente da Comissão Administrativa da Câmara dos Vereadores de Ichikawa.

Ao ser interrogado, o vereador disse: “não me lembro, portanto não sei se cometi o crime”.