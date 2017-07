Veja quantas vezes a terra tremeu nesses últimos 7 dias no Japão

TÓQUIO- Um terremoto com magnitude preliminar de 5,2 atingiu a ilha do sul de Kyushu às 11:56 da manhã desta terça-feira, mas nenhum aviso de tsunami foi emitido e não houve relatos imediatos de feridos ou danos.

O epcentro do terremoto foi no mar da cidade de Kagoshima, informou a estatal da NHK.

De acordo com a Kyushu Electric Power Co, não houve irregularidades na central nuclear próxima de Sendai, onde dois reatores estão em operação,

O Japão é uma das áreas mais sísmicamente ativas do mundo, representando cerca de um quinto dos terremotos mundiais de magnitude 6 ou superior.

Em 11 de março de 2011, a costa nordeste foi atingida por um terremoto de magnitude 9, o tremor mais forte registrado no Japão registrado.

Nos últimos dias os abalos sísmicos estão assustando a população e as autoridades de diversas províncias do país. Em menos de uma semana a terra tremeu várias vezes com abalos significativos. De acordo com o professor de estudos de terremotos da universidade de Tóquio, Shigeru Fukunaga, o gráfico mostra que as placas estão se movimentando de forma diferente este ano comparado com 2016. Em menos de 7 dias houve mais de 35 tremores.