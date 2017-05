USS Nimitz vai se juntar ao USS Carl Vinson e USS Ronald Reagan e será o terceiro porta-aviões norte-americano a entrar em operação nos mares próximos à Coréia do Norte

No dia 26 de maio último, o comando das forças militares norte-americanas anunciou que um terceiro porta-aviões, o USS Nimitz, estará se juntando aos dois que já estão em operações nas proximidades da Coréia do Norte para aumentar a pressão no sentido de sustar as atividades norte-coreanas de desenvolvimento de bombas nucleares e mísseis balísticos ICBM capazes de atingir diretamente o território norte-americano.

É muito raro que três porta-aviões nucleares, dos onze que a Marinha norte-americana possui, estejam reunidos para operações em uma única região. No início de abril, o porta-aviões USS Carl Vinson, movido a energia nuclear, foi deslocado de Singapura para entrar em operações no Mar do Japão, nas proximidades da Coréia do Norte. No dia 16 de abril foi a vez de o USS Ronald Reagan, junto com a sua frota de ataque, ser deslocado do seu porto Yokosuka, no Japão para se juntar ao Carl Vinson. E no dia 26 de maio, foi anunciado que o USS Nimitz, pertencente à Terceira Frota, também será deslocado junto com o seu grupo de ataque, da base naval de Kitsap, no estado de Washington, para operações nos mares próximos a Coréia do Norte.

Toda essa concentração de força militar revela o tamanho da preocupação norte-americana com os recentes desdobramentos militares na Coréia do Norte. Os EUA demandaram um maior comprometimento dos chineses no esforço conjunto para sustar as ambições militares norte-coreanas.

Para sustentar a declaração de Trump de que, se a China não o fizer, os EUA farão sozinhos a tarefa de parar a Coréia do Norte, foi decidido o desdobramento do terceiro porta-aviões para as operações norte-americanas na região.