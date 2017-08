Urgente: Taifu no. 5 desembarcou na Ilha principal do Japão (Honshu) por Wakayama e caminhões já tombaram em Toyohashi, Aichi

Urgente: Taifu no. 5 desembarcou na Ilha principal do Japão (Honshu) por...

Por volta das 15:30 do dia 7 de julho último o forte Taifu no. 5, Noru, desembarcou na Ilha Principal do Japão, Honshu, pela província de Wakayama e avança em direção nordeste, em direção `as províncias de Mie, Aichi, Gifu, Shizuoka e as províncias de Toyama, Ishikawa e Fukui da região de Hokuriku.

A Televisão Estatal japonesa acaba de mostrar imagens de dois caminhões tombados e várias casas com os telhados arrancados pela força dos ventos, que permanecem com uma velocidade máxima de cerca de 40 m/segundo.

O volume de precipitação (é uma unidade científica que se mede a altura da precipitação em mm por metro quadrado, equivalente a 1 litro. precipitação de um mm é uma chuva leve que se pode caminhar sem guarda-chuva. Com 20 mm~40mm a Agência Nacional de Meteorologia já emite o alerta para chuva intensa. 60 mm de precipitação é uma chuva de uma intensidade tão forte que se recomenda evacuação, dependendo da região) está em torno de 50mm~70 mm por hora e é muito intenso. Nas região de Tokai (Aichi, Gifu e adjacências) a previsão é de se ter um total de 300 mm de precipitação durante as 24 horas.

Trata-se de um volume de água de grande risco de inundação e deslizamentos, dependendo da região. Para quem mora em regiões rurais, baixas e perto de encostas, o risco pode ser grande. Recomenda-se todo cuidado.

A região de maior concentração de brasileiros, que são Mie, Aichi, Gifu, Shizuoka, deve estar sendo atingida mais intensamente pelos efeitos do Taifu no. 5 até por volta do meio-dia do dia 8 de agosto.

Milhares de residências já estão sem eletricidade na região de Kinki. Algumas linhas de trens e vôos estão sendo cancelados.