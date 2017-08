Urgente: Ordem de evacuação na região de Tokiyama no bairro de Kamiishizu-chou em Ogaki-shi, Gifu-ken

A Prefeitura de Ogaki-shi em Gifu-ken deu ordem de evacuação (Hinan-shiji) para as 95 pessoas das 42 residências da região de Tokiyama no bairro de Kamiishizu-chou, situado no município de Ogaki-shi em Gifu-ken (Gifu-ken, Oogaki-shi, Kamiishizu-chou, Tokiyama-Chiku) devido a perigo iminente de deslizamento na região causado pelos efeitos do Taifu No. 5.

A ordem de evacuação foi emitida pelo governo local da cidade de Ogaki`as 21:30 do dia 7 de agosto (segunda-feira). A ordem é de evacuação imediata.

A Agência Nacional de Meteorologia recomenda que toda a região de Mino da província de Gifu-ken deve estar em alerta máxima devido a fortes chuvas que podem causar deslizamentos e enchentes.

Não se deve sair de casa sem que haja uma necessidade premente.