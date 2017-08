Urgente: O perigoso Taifu No. 5 deve atingir a região de Mie, Aichi, Gifu e Shizuoka entre os dias 7 e 8 de agosto e causar desastres

O fortíssimo Taifu No. 5, ou “Noru”, que está atualmente com velocidade máxima do vento de 55 metros por segundo (ou 180 km/hora) e com pressão atmosférica de 960 hPa, deve desembarcar nas Ilhas principais do arquipélago japonês e atingir todo o território nipônico, desde Kyushu a Hokkaido entre os dias 5 a 9 de agosto (sábado a quarta-feira).

A grande característica deste Taifu é que ele é muito lento. A sua velocidade de locomoção agora é quase nula e entre os dias 6 e 7, quando deve atingir a região de Tokai, será de apenas 20 km/hora e portanto a probabilidade dele causar grandes estragos e riscos `a população é bastante alta.

Segundo a Agência Nacional de Meteorologia, o Taifu No. 5 deve impactar a região de Tokai e adjacências: as províncias de Mie, Aichi, Gifu e Shizuoka, onde há maior concentração de brasileiros, com maior intensidade entre o meio-dia do dia 7 para a meia-noite dia 8 de agosto.

As regiões de Hiroshima, Shikoku e Osaka devem estar sendo atingidas com maior intensidade entre a noite do dia 6 a cerca de meio dia do dia 7. A população de Fukuoka é que deve tomar os maiores cuidados, já que a província foi atingida cruelmente pelas últimas chuvas intensas e vai voltar a ser impactada por fortes ventos e chuvas.

Este Taifu No. 5 está sendo comparado ao Taifu de no. 17 de 1976, que tinha a mesma rota que o atual. Além da rota, outro grande ponto em comum entre os dois Taifus é a lentidão, que faz com que o Taifu permaneça na mesma região durante longo tempo, em um verdadeiro bombardeiro de água e vento.

Em 1976, houve regiões em que a precipitação de água acumulada chegou a 600 ml por dia e um total de 900 ml em três dias, causando a morte de 161 pessoas.

Não deixem de estar preparados para a chegada do Taifu, amarrando coisas que possam ser levadas pelo vento, ter várias lanternas com um bom estoque de pilhas, pois a luz pode realmente faltar. É recomendado também fazer compras de mantimentos para alguns dias para deixar estocado.

Quem mora em lugares baixos ou perto de encostas onde possa ocorrer deslizamentos, necessita saber para onde podem se refugiar, se for o caso.