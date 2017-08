Urgente: O perigoso Taifu No. 5 desvia sua rota para noroeste e deve atingir com mais intensidade Mie, Aichi, Gifu e Shizuoka entre a tarde do dia 7 a noite do dia 8 de agosto

Segundo a Agência Nacional de Meteorologia, o Taifu no. 5, que já causou a morte de duas pessoas em Kagoshima-ken, está mantendo a sua força, com uma velocidade do vento de 50 ms por segundo (cerca de 180 km/hora) o que é uma força capaz de derrubar postes e virar carros, e está neste momento (meio-dia do dia 6 de agosto) desembarcando no sul da província de Kagoshima.

O governo japonês já tem uma previsão mais acurada da rota do Taifu para os próximos dias. Em relação `as previsões anteriores, o taifu está tendendo a tomar um rumo mais a noroeste, e deve atingir mais intensamente as províncias de Kagoshima, Miyagi e Oita, em Kyushu, toda a Ilha de Shikoku, as províncias de Hiroshima, Tottori, Osaka, Wakayama, Kyoto, Shiga, Mie, Aichi, Gifu, Shizuoka, Toyama, Nagano, Niigata e sair do território japonês para o mar pelo norte.

As províncias da região de Tokai, onde há maior concentração de brasileiros, deve estar sendo impactada com maior intensidade a partir da tardinha do dia 7 de agosto (segunda-feira) até a noite do dia 8 de agosto, quando os ventos já terão diminuído um pouco, para cerca de 35m/segundo ou cerca de 120 km/hora, que é uma velocidade suficiente para levar uma pessoa, se ela não estiver se segurando em algo firme.

Apesar de estar prevista uma redução na intensidade do vento, todo cuidado é pouco com este Taifu, cuja característica lenta, tende a causar grandes inundações e deslizamentos.

As chuvas que caíram na Ilha de Amami, Kagoshima-ken, foram de um vulto de 92 ml por hora e 500 ml em 24 horas, o máximo já registrado neste mês na história. Foi dada ordem de evacuação para 9 mil habitantes da Ilha.