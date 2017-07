Urgente: Guarda Costeira Japonesa detectou lançamento de novo míssil norte-coreano

A Guarda Costeira anunciou que detectou `as 23:52 do dia 28 de julho último, o lançamento de um objeto voador pela Coréia do Norte, possivelmente um míssil.

O governo japonês, através da Rádio e Televisão Estatal Japonesa (NHK) confirmou a notícia. Ainda não se tem detalhes sobre o tipo de míssil e seu alvo.