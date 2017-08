Urgente: Governo informa que nível do Rio Suzuka em Mie ultrapassou o nível de perigo de trasbordamento

O governo da Província de Mie-ken emitiu `as 22:50 um alerta para toda a população nas proximidades do Rio Suzuka, que banha a cidade de Suzuka.

Devido as intensas chuvas, o nível do rio ultrapassou o “nível perigo de trasbordamento” e pode transbordar a qualquer momento.

A situação do Rio foi medida pela estação de monitoramento de Takaoka, e o governo pede `a população para que tome todas as medidas para a manutenção da segurança pessoal.