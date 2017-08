Urgente: Governo emite alerta máximo na província de Shiga que registra volume de precipitação record

A Agência Nacional de Meteorologia emitiu `as 22:50 do dia 7 de agosto, o alerta máximo junto com uma informação de chuvas históricas para toda a população de Shiga que está tendo um volume de precipitação de chuvas de grande intensidade que chegou a registrar 90 mm em apenas uma hora.

Devido a estas chuvas intensas, pode haver deslizamentos, enchentes e trasbordamento de rios. Quem está em local seguro, não deve sair de casa a não ser que haja uma necessidade absoluta.