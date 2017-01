Uniforme de funcionários da prefeitura com frases arrogantes faz prefeito pedir desculpas

KANAGAWA- O prefeito da cidade de Odawara/Kanagawa pediu desculpas depois de ter visto funcionários do departamento de bem-estar da prefeitura usando jaquetas estampadas com mensagens ofensivas sobre as fraudes dos subsídios.

As jaquetas tinham mensagens que diziam vamos”punir a injustiça”. Segundo o jornal Asahi, havia outra frase com o texto: “Se eles tentam nos enganar para receber dinheiro injustamente”, nos atrevemos a dizer que eles são escória!

A prefeitura investiga para saber de quem partiu a ordem para confeccionar as jaquetas e também para saber se os agentes usavam as jaquetas durante as visitas de cobranças. O jornal Asahi diz que investigou o caso e que os funcionários já estariam usando as jaquetas desde 2007, e atualmente 28 funcionários estavam usando o uniforme.

Sete funcionários do departamento foram suspenso temporariamente, o prefeito Kenichi Kato emitiu um pedido de desculpas aos moradores da cidade, dizendo: “Seja qual for o motivo,não justifica essa expressão imprudente e inadequada.”

As autoridades municipais dizem que as jaquetas foram feitas para intimidar os fraudadores de benefícios. Segundo um funcionário da prefeitura, essa ação começou a ser feita em 2007, depois que um homem atacou três funcionários do departamento de bem-estar, por ter perdido os seus benefícios.