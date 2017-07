Uma dessas mulheres tem 65 anos de idade

As pessoas do século 21, não envelhecem com a mesma velocidade de antigamente. Em um passado recente pessoas com 50 anos de idade eram consideradas idosas. Hoje em dia, existem muitos cinquentões em plena forma. A indústria farmacêutica vem inventando novas fórmulas do rejuvenescimento, os alimentos estão mais vitaminados e as pessoas investindo em mais saúde.

Manter uma aparência jovem para sempre é o sonho de muitas pessoas. Não é à toa que as empresas de cosméticos têm vendido tantos produtos anti-idade. Para uma família de Taiwan, essa é uma realidade. A mãe, uma dançarina aposentada de 63 anos; e as filhas Lure Hsu, de 41; Sharon, de 36; e Fayfay, de 41 anos, parecem ter muitos anos a menos!

O segredo dessas mulheres, de acordo com uma entrevista para a revista Friday, é “beber muita água e comer vegetais”. Lure também afirma que é fundamental manter a pele hidratada.

Essas mulheres de uma família taiwanesa parecem ser bem mais jovens, e muitas pessoas não acreditam quando elas revelam suas idades

A mãe de 63 anos (meio) e suas filhas: Lure Hsu, 41 (à direita) e Sharon, 36 (à esquerda)

Lure, que é designer e blogueira de moda, revelou que o segredo para a aparência jovem é beber bastante água e comer vegetais

Fayfay também recomendou beber muita água, incluindo um grande copo de água morna todas as manhãs – hábito que ela mantém há mais de 10 anos

Lure Hsu, de 41 anos, em muitas fotos parece ser adolescente

Fayfay Hsu, de 40 anos

Sharon Hsu, de 36 anos

De acordo com essa família, o segredo para a aparência jovial que tem chocado a internet é bem simples: água!