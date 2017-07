Turista chinês é detido por usar drone em Ginza

TÓQUIO- Um turista chinês de 20 anos de idade foi detido por violar a Lei de Aviação depois que ele voou com um drone sobre o distrito comercial de Ginza, em Tóquio.

De acordo com a polícia, o drone preto, com cerca de 48 centímetros de comprimento, foi visto pairando sobre a loja de departamentos Ginza Mitsukoshi entre as 11 e as 11h30 da manhã.

A polícia foi notificada e foi ao cruzamento de Ginza 4-chome, onde encontrou o turista com um controle de drone. A polícia disse que ele admitiu que estava voando com o drone e justificou dizendo que queria ver o bairro de Ginza do alto.

O vôo de drones em áreas não autorizadas tornou-se um problema crescente no Japão. A Agência Nacional de Polícia disse que, em 2016, havia 31 casos notificados de drones que violaram a Lei de Aviação.