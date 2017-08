Tufão provoca chuva forte que ocorre a cada 50 anos em Amami

KAGOSHIMA – O tufão número 5, que continua seguindo lentamente em direção ao norte, provocou estragos em Setouchi, Kagoshima.

Devido as nuvens carregadas, choveu 149 milímetros em 1 hora, provocando inundações em Setouchi. Cerca de 9 mil moradores receberam aviso de evacuação.

Com a lentidão da passagem das nuvens carregadas na região de Amami, a Agência de Meteorologia divulgou 6 alertas de chuvas fortes, no dia 5, batendo o recorde de números de alertas em tão pouco tempo. Em Setouchi e Kikai-cho, foi informado que chuvas desse porte, acontecem uma vez a cada 50 anos.

Em Naze, Amami, totalizando o volume de chuvas do dia 3 de agosto até o momento, ultrapassaram 600 mm. É mais do que o dobro do volume médio que chove no mês de agosto na região.

Em Yakushima, um homem de 67 anos morreu após cair e bater a cabeça devido ao vento forte.

O transporte marítimo está parado e os vôos para Kagoshima foram todos cancelados. Mais de 10 mil casas continuam sem energia elétrica.

O tufão número 5, segue lentamente para a região Kyushu com a mesma força e tem previsão de chegar hoje, dia 6.