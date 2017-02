Trump faz críticas sobre iene desvalorizado e Japão reage

TÓQUIO (IPC Digital) – Donald Trump acusou o Japão, nesta quarta-feira (1), de desvalorizar sua moeda para tornar as exportações do país mais competitivas.

De modo diplomático, Shinzo Abe reagiu no Parlamento: “Sempre afirmamos que as críticas de que estimulamos a queda do iene não eram justificadas”.

Horas antes, o porta-voz do governo japonês, Yoshihide Suga, havia sido mais discreto.

As acusações estão “fora de propósito”, afirmou Suga, que recordou o compromisso do G20 de abster-se de realizar desvalorizações competitivas.

O vice-ministro das Finanças, Masatsugu Asakawa, também rejeitou as críticas.

“A política financeira do Japão tem uma meta interna: acabar com a deflação. As cotações cambiais são definidas pelos mercados. Nós não as manipulamos”, disse Asakawa, responsável pelos assuntos internacionais.

A política monetária muito flexível do Banco do Japão (BoJ) tende a fragilizar o iene em relação ao dólar, mas a meta do Banco central “não é desvalorizar o iene”, insistiu Suga.

