Trump demite Diretor do FBI que investigava a sua ligação com Putin e causa uma onda de suspeitas no País

Trump demite Diretor do FBI que investigava a sua ligação com Putin...

O presidente norte-mericano Donald Trump demitiu, repentinamente, o diretor do FBI James Comey na terça-feira, dia 9 de maio (horário local) levantando suspeitas em toda a nação, de que o ato tem como objetivo sustar as investigações que o ex-diretor estava realizando sobre a interferência russa nas eleições presidenciais norte-americanas e a ligação entre Putin e Trump.

A demissão de Comey foi decidida sob alegação de que Trump teria seguido a recomendação do vice-procurador geral da República, Rosenstein, de que a decisão de Comey de não indiciar Hillary Clinton pelo uso indevido do seu e-mail particular para tratar de assuntos governamentais havia sido “um grave erro”. Este assunto veio à tona de novo às vésperas das eleições presidenciais no final de 2016 e praticamente tirou a presidência da Hillary, que estava em vantagem em todas as pesquisas.

Alguns democratas comparam essa ação de Trump à demissão do procurador especial independente que Nixon demitiu. O procurador estava justamente investigando o caso Watergate pelo qual Nixon acabou sendo impugnado.

O líder democrata Chuck Schumer disse ter falado diretamente com Trump de que ele estava “cometendo um grave erro”, ao demitir Comey. Mas ele não obteve nenhuma resposta do presidente.

“Uma investigação independente sobre o papel de Moscou nas eleições presidenciais é a única maneira de restaurar a fé da população”, ele concluiu.

O próprio presidente do Senado, Richard Bur, do partido Republicno (do presidente Trump) disse que estava surpreso com o momento em que está se dando esta demissão: “acredito que a demissão de Comey representa uma grande perda para a o FBI e para a nação”, lamentou.

Na recente eleição para presidente da França, o presidente eleito Emmanuel Macron também reclamava sobre as sabotagens cibernéticas que estava sofrendo, vindas da Rússia.