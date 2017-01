Trump cumpre promessa e assina decreto de muro na fronteira do México

Sem pestanejar o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, começa a apagar a sombra do ex-presidente Barack Obama.

Imponente em suas decisões, Donald Trump cumpre promessa de campanha. na última quarta-feira(25) foi assinado uma ordem executiva, para iniciar a construção de um muro na fronteira com o México.

Ao contrário do seu antecessor Trump quer firmar leis mais severas contra os ilegais que se instalam nos USA. Trump também emitiu uma ordem que bloqueia os fundos federais para as chamadas “cidades-santuário”, que protegem imigrantes sem documentos da deportação.



As medidas assinadas por Trump.

Construção imediata de um muro na fronteira fim da política de “prender e soltar” na fronteira e requer que outros países aceitem os imigrantes de volta repressão às cidades-santuário

mais poder aos patrulheiros para mirar e retirar aqueles que apresentam uma ameaça à segurança nacional, contratação de mais 5 mil patrulheiros de fronteira (triplicando o número de funcionários)

criação de um escritório dedicado a apoiar vítimas do crime de imigração ilegal

“Uma nação sem fronteiras não é uma nação. A partir de hoje os Estados Unidos tomam de volta o controle de suas fronteiras”, disse à plateia. “Acabo de assinar duas ordens executivas que vão salvar milhares de vidas, milhões de empregos e bilhões e bilhões de dólares”, afirmou.

“Quero enfatizar que vamos trabalhar em parceria com nossos amigos do México para melhorar a segurança e as oportunidades econômicas nos dois lados da fronteira. Tenho uma grande admiração pelo povo mexicano e espero me reunir de novo com o presidente do México. Faremos isso em breve”, afirmou. ”

Fonte:G1