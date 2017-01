Trump ameaça Toyota e desestabiliza montadoras japonesas

EUA (IPC Digital) – Uma matéria publicada no começo deste mês pelo The New York Times conta que Donald Trump causou arrepios em toda a indústria automobilística japonesa depois de advertir a Toyota em seu Twitter, falando que ele iria impor um “imposto fronteiriço muito grande” sobre a empresa se construísse uma nova fábrica no México.

Parecia ser a primeira vez que ele repreendia uma empresa estrangeira com planos que não envolvem diretamente os Estados Unidos. A reportagem destaca que os efeitos foram imediatos: as ações da Toyota e outras montadoras caíram na negociação da Bolsa de Valores de Tóquio e funcionários do governo japonês iniciaram retórica sobre os empregos que os fabricantes de automóveis do país tinham criado nos Estados Unidos.

Diário Gendai, um dos principais jornais do Japão, declarou em uma manchete de primeira página que “Trump tenta esmagar a Toyota”, e outro tablóide, Evening Fuji, insinuou uma batalha com a sua manchete, “Trump vs Toyota”.

O Times lembra que ao longo de sua campanha presidencial, Trump disse que puniria as empresas americanas que deslocavam suas fábricas para o exterior.

A mensagem de Trump não foi precisa. Ele disse que a Toyota iria construir uma nova fábrica da Corolla em Baja, mas a empresa planeja construir uma nova fábrica em Guanajuato, no México. Mais importante, a nova fábrica da Toyota no México não substituirá nenhuma de suas 10 fábricas nos Estados Unidos, onde a empresa emprega 136 mil pessoas. A empresa disse que investiu cerca de US $ 21,9 bilhões nos Estados Unidos, descreve o New York Times.

De acordo com Hiroshige Seko, ministro japonês da economia, do comércio e da indústria, as montadoras japonesas fabricaram cerca de 3,86 milhões de carros nos Estados Unidos em 2015, contra 1,5 milhão na década de 1990 e empregam cerca de 1,5 milhão de pessoas.

O presidente da Toyota disse que a empresa não mudaria seus planos de fabricação no México, informa o diário norte-americano.

FONTE: JORNAL DO BRASIL