Trem com poltronas automáticas evita que o passageiro fique sem lugar para sentar ( assista ao vídeo )

Conforto no transporte público japonês. Não é de hoje que a terra do sol nascente é considerada uma referência nesse assunto.

Várias companhias ferroviárias estão tentando oferecer serviços que os usuários podem sempre viajar sentados nos trajetos de curta distância.

A empresa SEIBU apresentou o trem “S-trem” o trem popular com requintes sofisticado. Com tomada elétrica para recarregar smartphones e outros acessórios, monitor com notícias do Japão, purificador de ar e um espaçoso banheiro. Além de poltronas que se ajustam no horário de pico. VEJA AO VÍDEO.

Além do bilhete o custo adicional para usar esses trens é de 510 ienes durante a semana entre Tokorozawa e Toyosu. Durante a semana o preço é de 1,020 ienes para as viagens entre Chichibu e Motomachi.

Os bilhetes são vendidos conforme o número de lugares, para que o usuário pode ter a certeza que vai viajar sentado.

Algumas pessoas no vídeo dizem que é uma boa ideia, apesar de ter um custo adicional para aqueles que preferem está opção. Alguns dizem que você pode ler em voz baixa e outro que pode dormir durante a viagem.