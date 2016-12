Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade: Entenda o que é e como encontrar ajuda no Japão

Quem nunca se deparou, no mercado, na escola, ou até mesmo em casa, com crianças que não param quietas, tem uma energia que parece nunca ter fim e pensou: “será que não tem uma tomada para desligá-la?!”

E não é só em criança que podemos encontrar essas características. Há adultos que falam excessivamente, são agitados, têm dificuldades para cumprir rotinas, são desorganizados, etc.

Todos estes comportamentos extremos podem estar acobertando um transtorno, que precisa ser tratado e, em muitos casos, medicado. Este transtorno é o TDAH-Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade. Caracteriza-se por um transtorno de ordem neurobiológica, ou seja, é uma desordem que ocorre na área do córtex cerebral, denominada lobo pré-frontal. E, devido a este mau funcionamento ocorre diversos sintomas.

Na maioria dos casos, é de ordem genética, mas já foram relatados casos, em que o TDAH se deu por ingestão de álcool ou cigarro durante a gravidez, problemas no parto, dentre outros. A criança nasce com o transtorno, que pode acompanhá-la por toda a sua vida.

No Japão o TDAH, é conhecido como ADHD (lê-se ei di eiti di).

De acordo com o DSM-5, os dados mundiais apontam que cerca de 5% das crianças e 2,5% dos adultos, são portadores de TDAH e acomete mais o sexo masculino, isto é, para cada 2 meninos, há uma menina.

O DSM-IV subdivide o TDAH em 3 tipos:

1) TDAH com predomínio de sintomas de desatenção.

2) TDAH com predomínio de sintomas de hiperatividade/impulsividade.

3) TDAH combinado.

Quais são os sintomas?

É importante ressaltar, que alguns dos sintomas nas crianças, diferem dos adultos e que mesmo tendo os 3 tipos, ainda assim, são classificados em: leve, moderado e severo.

O DSM-5 apresenta a tabela de sintomas, que também são usados no diagnóstico de uma criança ou adulto com TDAH. No caso da criança, é preciso que tenha seis ou mais desses sintomas, num período de mais de 6 meses. Nos adultos ou adolescentes (com mais de 17 anos), é apresenta apenas cinco destes sintomas.

Sintomas comuns de desatenção

■ Deixar de prestar atenção a detalhes ou comete erros por descuido em atividades escolares, de trabalho ou durante outras atividades;

■ Ter dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas;

■ Não escutar quando lhe dirigem a palavra;

■ Não seguir instruções e não terminar os deveres de casa, tarefas domésticas ou tarefas no local de trabalho;

■ Ter dificuldade para organizar tarefas e atividades;

■ Evitar, não gostar ou relutar em se envolver em tarefas que exijam esforço mental prolongado (tarefas escolares, deveres de casa, preparo de relatórios etc.);

■ Perder objetos necessários às tarefas ou atividades;

■ Ser facilmente distraído por estímulos externos (para adolescentes mais velhos e adultos pode incluir pensamentos não relacionados);

■ Ser esquecido em relação a atividades cotidianas.

Sintomas comuns de hiperatividade e impulsividade

■ Remexer ou batucar mãos e pés ou se contorcer na cadeira com frequência;

■ Levantar da cadeira em sala de aula ou outras situações, com alta frequência, nas quais se espera que permaneça sentado (sala de aula, escritório, etc.);

■ Correr ou subir nas coisas, em situações onde isso é inapropriado ou, em adolescentes ou adultos, ter sensações de inquietude;

■ Ser incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente;

■ Não conseguir ou não se sentir confortável em ficar parado por muito tempo em restaurantes, reuniões, etc;

■ Falar demais;

■ Não conseguir aguardar a vez de falar, respondendo uma pergunta antes que seja terminada; ou completando a frase dos outros;

■ Ter dificuldade de esperar a sua vez;

■ Interromper ou se intrometer em conversas e atividades, tentar assumir o controle do que os outros estão fazendo ou usar coisas dos outros sem pedir.

O tratamento no Japão

Aqui no Japão, normalmente, os profissionais que possuem mais conhecimento, não só sobre o TDAH, mas como qualquer outro tipo de transtorno, são os psiquiatras.

Em Tóquio há uma clínica psiquiátrica que, além de ter uma psicóloga brasileira, uma médica (clínica geral) e tradutoras, ainda realiza os testes em português. A clínica chama-se Yotsuya Yui Clinic. O número do telefone é 03-5225-1334 e, se ligar no sábado (preferencialmente de manhã), uma das duas profissionais brasileiras, marca a consulta e esclarece dúvidas em português. Para mais esclarecimentos, entre no site:

http://yotsuya-yui.jp/por/por-index.html

Há, também, uma rede de centros de apoio às crianças brasileiras (1 ano e 6 meses aos 18 anos) com transtornos, com excelentes profissionais brasileiros, como: psicopedagogas, psicólogas, fonoaudiólogas e fisioterapeutas, cujo trabalho é subsidiado pelo governo. Atualmente, já somam mais de 15 centros, denominados Projeto Kirari.

Para saber onde fica um Projeto Kirari, mais pertinho de você, ligue para a central, no número de telefone 050-3533-0309 (Solange).

Se tem dúvidas, em relação ao TDAH, a respeito de seu filho ou de você mesmo, não hesite e peça ajuda. Aqui no Japão, é possível fazer os exames, ter o diagnóstico, fazer o tratamento, as terapias e ser muito feliz!

Texto: Rachel Matos e Giselle Aoki