Trabalhadores de empreiteiras terão direito a trabalhar até a aposentadoria após 5 anos de casa

A empresa de fornecimento de recursos humanos (empreiteira) AiDEM, de Tokyo, divulgou no dia 5 de maio último os resultados da pesquisa que realizou sobre as novas regras da Lei de Contratos de Trabalho (Kaisei Roudou Keiyaku Hou). A nova regulamentação permite aos trabalhadores não-regulares, de haken ou temporários, ganhar o tratamento de empregados regulares (seishain) quanto ao período de contrato de trabalho. Ou seja, depois de 5 anos de casa com contratos temporários, renovados anualmente, o trabalhador passa a ter direito de trabalhar na empresa até a sua aposentadoria.

Esse mudança na lei entrou em vigor em abril de 2013, o que significa que os trabalhadores que estarão no mesmo emprego por 5 anos ou mais, em abril de 2018 (5 anos depois de a lei ter entrado em vigor) ganharão o direito de serem tratados como sei-shain (empregados regulares) e poderão ficar na empresa até a idade de se aposentar (60 ou 65 anos, conforme a escolha do empregado).

A AiDEM realizou uma pesquisa com 679 trabalhadores não-regulares com idade entre 20 a 40 anos que estão há mais de 6 meses no mesmo emprego. A pesquisa revelou que cerca de 80% deles não conheciam a nova regulamentação: 58,6% reposnderam que não conhecem a nova regra, 27,1% disseram conhecer que uma nova lei havia sido aprovada mais não entendem o seu conteúdo, e apenas 14,3% disseram conhecer a nova regra.

A empreiteira entrevistou também 554 empresários ou gerentes de recursos humanos de empresas. Entre estes, 71,7% disseram conhecer a nova regra, 21,5% disseram não entender bem o conteúdo da nova regulamentação, e o restante não tinha conhecimento sobre a nova lei.

Perguntados se a empresa já havia explicado aos seus trabalhadores sobre a nova regulamentação, apenas 48,2% disseram que sim. 38,6% disseram que iriam explicar em breve, e 13,2% responderam que não têm planos de transmitir a nova regulamentação aos seus funcionários.

O representante da AiDEM disse que o direito de permanecer na empresa até a aposentadoria só se ganha se o trabalhador entrar com o pedido junto a empresa. “É importante que as empresas obedeçam à nova lei, mas é muito importante também que o trabalhador conheça os seus direitos e se mantenham informados”, concluiu.