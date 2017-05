Toyota tem redução nos lucros pela primeira vez nos últimos 5 anos

Akio Toyoda, 61, anunciou na tarde do dia 10 de maio último, o resultado do ano fiscal que fechou em março de 2017, com uma expressão muito séria. Pela primeira vez nos últimos 5 anos, a Toyota teve redução dos lucros de 20,8% em relação ao ano anterior e foi de “apenas” 1,8311 trilhão de ienes. A receita total da empresa, no entanto, teve uma redução de apenas 2,8% em relação ao ano anterior e foi de 27,5971 trilhões de ienes. O numero total de carros vendidos em todo o mundo foi de 10,251 milhões de veículos.

A causa da redução da lucratividade da empresa foi a alta do iene. Nos últimos anos, o iene relativamente baixo em relação ao dólar empurrou o desempenho financeiro das exportações e fez com que a Toyota mantivesse um crescimento contínuo no seu lucro líquido nos últimos quatro anos. Em 2016 porém, o iene teve uma alta repentina, causado pela instabilidade política dos principais países que lideram a economia mundial.

Os planos da Toyota estavam baseados no dólar a 120 ienes, mas em março de 2017, no fechamento do balanço do ano fiscal japonês, o dólar estava sendo negociado a 108 ienes, ou seja mais de 10 ienes a menos que nos planos iniciais da Toyota para o fechamento de 2017.

A Toyota espera um resultado ainda pior em 2018, pois prevê a continuação da tendência de alta do iene em relação ao dólar. Os planos da empresa trabalham com o dólar a 105 ienes para março de 2018 e anunciou que o seu lucro líquido para março de 2018 será de “apenas” 1,5 trilhão de ienes. Ou seja 18% a menos que o balanço deste ano.