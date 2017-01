Toyota investirá US $ 10 bilhões nos próximos cinco anos

O presidente da Toyota, começou o ano de 2017 acelerando fundo! A montadora japonesa é a atual líder do mercado automobilístico no mundo. Shuichi Toyoda disse que vai investir 10 bilhões de dólares (aproximadamente 1,16 trilhão de ienes) nos próximos cinco anos. Segundo ele o investimento tem fundamento.

O presidente Toyoda disse: “Temos que continuar prosperando e aquecendo a economia para garantir o trabalho de milhares de chefes de família que trabalham na nossa empresa e com a nossa empresa”.O anuncio foi feito no North American International Auto Show realizado em Detroit, EUA. Shuich enfatizou, vamos contratar 136.000 pessoas nos EUA e investir 22 bilhões de dólares.

O próximo presidente do USA, Donald Trump, pode até criticar a Toyota porque planejo construir uma nova fábrica no México, mas espero que Trump compreenda a nossa contribuição para a economia americana.