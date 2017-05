Toyota decide investir em carros voadores

Um grupo de engenheiros voluntários chamado “Cartivator” que trabalham na Toyota e desenvolvem, de maneira independente, um projeto de carros voadores, vai receber investimentos da própria empresa para desenvolver o protótipo de carro voador da Toyota para o futuro.

O grupo de engenheiros trabalhavam depois do expediente para desenvolver o projeto com verbas do Cloud Founding . Agora que foram reconhecidos pela Toyota, vão passar a ter um orçamento de 40 milhões de ienes nos próximos três anos. A idéia é construir um carro voador dirigido por piloto humano que vá acender a tocha olímpica nas Olimpíadas de Tokyo em 2020.

Para atingir o objetivo, o grupo espera consolidar a tecnologia para manter o equilíbrio de vôo através de várias hélices, e em 2018, já conseguir um desempenho estável como veículo voador dirigido por piloto humano.

O grupo Cartivator já conta com 30 engenheiros do grupo Toyota que trabalham juntos desde 2012. Em 2015 apresentaram proposta de projeto de carro voador aos diretores da Toyota, mas foram recusados. O sonho do grupo finalmente foi reconhecido e o orçamento para o desenvolvimento do projeto, aprovado para os próximos três anos.

“O carro do futuro pode vir a ter um conceito e forma que ninguém imaginou ainda”, diz um dos diretores da Toyota que decidiu apoiar o projeto do carro voador.

A segunda maior montadora de automóveis do mundo começou como uma empresa de fabricação de teares automáticos. Pode ser que ela esteja, mais uma vez, dando o primeiro passo para uma grande mudança no seu rumo.