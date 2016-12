Time Tokisai Shin Anjo é o vencedor na Copa Futsal Festival 2016 – (Suely Hocihara)

SUELY HOCIHARA (IPC Digital) – A Copa Futsal Festival 2016 foi realizado na sexta-feira, 23 dezembro, na cidade de Kobe no Green Arena Kobe.

O técnico Júlio Uno disse que no primeiro jogo a equipe ganhou de 3X0 e no segundo houve um empate de 1X1. Já no jogo da semifinal o resultado foi 1X1, mas com a defesa esplêndida do goleiro Elizeu Mangolin o time Tokisai Shin Anjo conseguiram a vitória, placar final 2X0.

A equipe contou com: Mangolin, Bozo, Takao, André, Paku e Duda. Os técnicos Julio Uno, técnico auxiliar James, a colaboração de Milton Hirai e também com a torcida da equipe Nambey Nikkei que não conseguiram se classificar na semifinal.

Fotos e fontes cedidas