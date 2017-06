Terremoto de 5,6 pontos da Escala Richter em Nagano e Governo pede cuidado redobrado com terremotos durante uma semana

Às 07:02 AM da manhã do dia 25 de junho último, ocorreu um forte terremoto na região sul de Nagano, e a Agência Meteorológica Nacional constatou tremores de 5,6 pontos na escala Richter nas vila de OUtaki-son e na cidade de Kiso-chou, ambos em Nagano. Na escala japonesa, o terromoto atingiu o shindo 5 nestes dois municípios de Nagano. Em algumas regiões de Gifu-ken e Ishikawa-ken também foram registrados tremores de shindo 4.

Duas pessoas ficaram feridas, uma em cada um dos dois municípios onde o tremor foi mais forte, em em Outaki e em Kiso, por terem sido atingidas por objetos que caíram com o terremoto.

Houve vários registros de vidros de prédios, móveis e objetos que se quebraram como consequência do tremor. Na vila de Outaki-son e na cidade de Kiso-chou, pedras de cerca de 1,5 metros de diâmetro caíram na estrada, impedindo o tráfego.

Em Gifu também, pedras caíram nas estradas na cidade de Takayama, impedindo o trânsito. Algumas linhas de trem, inclusive o Shinkansen no trecho Shin-Yokohama~Kakegawa, suspenderam temporariamente suas operações.

Dezenas de terremotos secundários têm ocorrido desde o maior tremor das 07:02 AM, inclusive de shindo 4 e 3, como o que ocorreu às 23:23 do dia 25 de junho último no sul de Nagano, de magnitude 3,5.

O governo vem pedindo à população para que tome cuidado redobrado com a possibilidade de tremores fortes, pelo menos nos próximos sete dias.

Os cuidados que podem ser tomados são:

a. Fixar melhor os móveis altos, nas paredes e no chão.

b. Tirar as coisas que podem cair, quebrar e machucar, de lugares altos

c. Combinar locais de encontro e de fuga com os membros da família

d. Estar sempre alerta para se proteger quando um forte terremoto acontecer, como ficar debaixo de mesas firmes.

Na região de Kiso, Nagano, houve um grande terremoto em setembro de 1984, de 6,4 pontos na escala Richter, causando a morte e desaparecimento de 29 pessoas.