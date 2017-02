Temos a lente de contato ideal para você

As lojas da Eyecity em Hamamatsu localizadas no Aeon Chitoro e Aeon Ichino, fazem atendimentos em português. Você pode fazer uma consulta e testar as lentes sem compromisso.

As lentes da Eyecity são modernas, sofisticadas e feitas com material de primeira linha e para atender melhor os clientes brasileiros, as lojas oferecem atendimento personalizado em português

Veja as cores do mundo com as lentes de contato da Eyecity