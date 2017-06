Toyama-ken: iPhone 7 a partir de zero yen na auShop Takaoka Shikino, nos dias 15, 16 e 17 de Julho

Toyama-ken: iPhone 7 a partir de zero yen na auShop Takaoka Shikino,...

Takaoka-shi (IPC Digital) – Informe publicitário

Chegou a vez de Toyama-ken! Nos dias 15, 16 e 17 de Julho, realizaremos um evento exclusivo para brasileiros!

Reuna seus familiares e amigos e venham para a auShop Takaoka Shikino.

Confirar algumas das promoções que faremos neste evento:

»Quem fizer contrato, terá a chance de ganhar um belo prêmio, no sorteio exclusivo!

»Quem fizer a troca de outra operadora para a AU, arcamos com a taxa de cancelamento, e ainda:

Pegue seu iPhone 7 a partir de ZERO yen!

Verifique os detalhes com o nosso staf

Realização:

auShop Takaoka Shikino

Telefone: 0800-700-2275

Endereço: 〒933-0064 Toyama-ken Takaoka-shi Takara-cho 2-11 Takara Bldg 1F

Data do evento: Dias 15, 16 e 17 de Julho de 2017

Horário: Das 10h00 as 19h00

Google Mapa: Clique aqui