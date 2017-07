Taifu (tufão) Nanmandol pode atingir a região de Tokai entre terça e quarta-feira desta semana

O Tufão Namandol, ou No. 3, como os japoneses preferem chamar (é o terceiro taifu que surge este ano no Pacífico) nasceu ao sul do arquipélago de Okinawa na manhã do dia 2 de junho último (domingo), e está se deslocando para as Ilhas Principais do Japão. No dia 3 estará passando pelo Mar da China, entre o continente asiático (China Continental) e Okinawa.

No dia 4 de junho, tem grandes possibilidades de desembarcar em Kyushu e no mesmo dia à noite, pode estar atingindo a região de Kansai e mais tarde, na madrugada do dia 4 a 5 de junho (entre terça a quarta-feira desta semana), pode estar atingindo a região de Tokai.

O Taifu No. 3, Namandol, não é um tufão relativamente muito violento. Está neste momento com a velocidade do vento máxima de 35 ms/segundo, com uma pressão atmosférica de 992 hPa, e pode trazer muita chuva, levando riscos de inundações e deslizamentos.

Ao entrar no dia 5 de madrugada, o tufão pode se desfazer, transformando-se em um ciclone tropical, com ventos bem mais fracos, mas ainda com grande capacidade de fazer chover.

A IPC digital vai estar informando você com as notícias mais precisas do tufão conforme ele estiver se aproximando da região de Honshu, mas procure se manter informado através das rádios e notíciários de TV japonesas através de pessoas que entendem bem o japonês.