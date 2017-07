Taifu No. 3, Nanmandol, vai atravessar o Japão de Kyushu a Tokyo durante o dia 4 de julho trazendo chuvas torrenciais por onde passar

O Taifu No. 3, Nanmandol, está se dirigindo ao norte, tendo passado pelas proximidades do arquipélago de Okinawa, pelo Mar da China, e deve desenbarcar em Kyushu, através de Nagasaki, na manhã do dia 4 de julho, por volta das 6:00 AM.

O terceiro taifu deste ano se tornou bem compacto e rápido, com velocidade do vento no seu centro de 30 metros por segundo (ou 108 km por hora) e velocidade máxima instantânea de 40 ms/segundo (144km/hora). O Nanmandol se locomove atualmente a uma velocidade bem rápida (para um taifu), de 55 km/hora. A sua pressão atmosférica é de 992 hPa.

Após desembarcar em Kyushu, ele deve atravessar o arquipélago japonês de oeste a leste, chegando a Osaka e Kyoto por volta das 17:00, já tendo perdido alguma força, e atingirá Aichi e Shizuoka por volta das 18:00~20:00 horas, com velocidade do vento já um pouco reduzida, a 20 m por segundo.

Por volta da meia-noite do dia 4 para 5 de julho, o taifu deve sair do Japão e se dirigir para o Oceano Pacífico por Tokyo e Chiba. O Nanmandol deixará de ser taifu e irá se transformar em ciclone tropical na noite do dia 5 de julho, já em alto mar.

Apesar da rapidez com que vai passar por diversas províncias e regiões do Japão no dia 4 de julho, o Taifu No.3 vai trazer consigo um grande volume de chuvas que pode colocar em risco a segurança da população por onde estiver passando.

Nas 24 horas durante o dia 4 de julho, a previsão é que chova 300 ml em Shikoku, 200ml no norte de Kyushu, 200 ml na região de Kinki (Osaka, Hyogo, Nara, Wakayama, Shiga), 100 ml na região de Chugoku (Yamaguchi, Shimane, Hirohima, Okayama, Tottori), 120 ml na região de Tokai (Mie, Gifu, Aichi e Shizuoka).

Considerando que o volume de chuva médio no Japão no mês de julho inteiro tem sido por volta de 150 ml nos últimos anos, isto significa que em muitas regiões do Japão, vai chover em um dia, o que se costuma chover em um mês inteiro de julho.

Por essas e outras, todo cuidado é pouco neste dia 4 de julho, tanto com rajadas fortes de vento que certamente vão chegar a 100 km por hora, quanto com as chuvas torrenciais que podem provocar deslizamentos e enchentes.