Taifu No. 3 desviou ligeiramente a sua rota para sul e vai atingir principalmente as cidades próximos ao litoral Pacífico

O taifu no. 3, Nanmandol, desviou a sua rota ligeiramente para o sul, em relação ao que estava previsto anteriormente pela Agência Nacional de Meteorologia e segundo as previsões mais recentes, ele vai atravessar o arquipélago japonês atingindo com maior impacto as cidades próximas ao litoral oeste, no Oceano Pacífico.

Às 15:00 do dia 4 de julho, o centro do taifu está na Ilha de Shikoku, impactando a região com ventos violentos de 90 km por hora no seu centro e ventos com velocidade máxima instantânea de 125 km por hora.

As chuvas são torrenciais e o volume de chuva chega a 81 mm por hora. As ondas são muito fortes também. Os governos locais têm recomendado a evacuação de idosos e pessoas com deficiência. Já há registros de pessoas que se feriram e postes que estão sendo derrubados pelo vento.

O terceiro taifu deste ano deve atingir a região de Tokai com maior força na noite do dia 4 de julho com ventos de cerca de 100 km por hora. É recomendado se tomar o máximo de cuidado com as rajadas de ventos fortes e chuvas torrenciais que podem provocar deslizamentos e enchentes.

Devido à força e altura das ondas do mar, recomenda-se não se aproximar do litoral.