TaeKwonDo: Campeonato Japonês em Nagoya

Aconteceu no dia 22/01 o Campeonato Nacional Adulto de Taekwondo – Zen Nihon na cidade de Nagoya. Esse evento contou com a participação dos melhores atletas do Japão de cada categoria. Estiveram presentes cerca de 150 atletas que disputaram o título nacional e apenas 2 brasileiros participaram deste campeonato. André Rocha e Luiz Murari



O atleta e mestre André Rocha (Academia Rocha de Taekwondo) lutou na categoria acima de 87kg e obteve o 2º lugar na competição, fez 2 lutas e sagrou-se vice-campeão nacional, garantindo a vaga para o próximo nacional em 2018.

Este campeonato é evento mais esperado pelos atletas de Taekwondo, pois acontece somente uma vez por ano e reúne os melhores atletas de cada categoria. Para disputar o Zen Nihon o atleta precisa antes participar da seletiva regional ou ser medalhista dos campeonatos nacionais do ano anterior.

Essa é a 5ª medalha conquistada em Nacionais pelo Mestre André Rocha, sendo 2 bronzes e 3 pratas. O atleta vem há anos se mantendo entre os 3 melhores do país.

