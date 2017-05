Suspeito do assassinato de colegial de 16 anos vai ser indiciado mesmo morto

A Polícia de Ishikawa divulgou no dia 15 de maio, segunda-feira, que vai indiciar o suspeito da morte de Maisa Ikeshita, 16, que cursava o primeiro ano colegial, mesmo ele estando morto. O suspeito é um estudante universitário de 21 anos, de Matsumoto, Nagano.

A menina foi encontrada assassinada no dia 10 de março último, numa casa abandonada no Município de Noto-cho, em Ishikawa-ken, com as mãos e boca atadas por fita gomada e com várias marcas de facadas no corpo.

O rapaz, suspeito do assassinato de Maisa, morreu às 11:30 do dia 11 de março, atropelado por um carro numa estrada de alta-velocidade. No carro, registrado no nome do pai do suspeito, que estava estacionado por perto do local do atropelamento, foi encontrada uma faca de cozinha ensanguentada.

O sangue era da vítima, Maisa Ikeshita. A Polícia presume que a morte do suspeito tenha sido suicídio. As investigações policiais levam à conclusão que a vítima e o suspeito do assassinato não se conheciam antes do crime.