Suspeito de molestar uma mulher dentro de trem é encontrado morto depois de fugir

Às 00:45 horas da madrugada do dia 12 de maio último, na Estação JR de Ueno, em Tokyo, um suspeito de ter molestado uma mulher dentro do trem foi forçado a descer do vagão, e antes de ser entregue à Polícia, fugiu. Os policias procuraram o homem e encontraram-no morto caído ao lado de um prédio nas proximidades da estação.

O homem, que foi encontrado morto, era um assalariado, residente na capital japonesa, nos seus 40 anos. A mulher molestada, nos seus 30 anos, estava sentada ao lado dele no trem da linha Keihin-Touhoku. Ela havia dormido no trem e quando acordou, o homem estava segurando a sua mão. Ela perguntou: “Porque você está segurando a minha mão!?”. O homem quis fugir e a mulher falou em voz alta:”Pervertido! (chikan!)”. Um outro homem que estava no mesmo vagão, segurou-o para levarem-no à Polícia.

O homem foi forçado a descer do trem na Estação de Ueno, em Tokyo, e ao passar pela catraca, fugiu correndo. A Polícia passou a procurá-lo na estação e proximidades. Ele foi encontrado caído ao lado de um prédio que fica localizado nas proximidades da estação. Ele foi levado imediatamente ao hospital mas a sua morte foi logo confirmada.

Na cobertura do prédio, havia marcas dos seus sapatos, e a Polícia presume que ele tenha caído ao tentar pular de um prédio. A possibilidade de ter sido suicídio também não está descartada.

Ultimamente tem havido vários casos em que os suspeitos de molestar mulheres sexualmente dentro do trem, fogem desesperadamente da estação. Advogados que respondem a consultas pela internet têm sido unânimes em aconselhar que “se suspeitarem que você molestou alguém sexualmente, e você é inocente, o jeito é tentar fugir de qualquer maneira”.