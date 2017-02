SUA RECEITA NA VITRINE: Duas receitas simples e práticas para o Valentine‘s Day

Brigadeiro de Copinho

por Dione Takahashi, de TOYOTA

Ingredientes

■ 1 lata de leite condensado

■ 1 lata de creme de leite

■ 3 colheres (sopa cheia) de chocolate em pó ou achocolatado

■ 1 colher (sopa rasa) de margarina

Modo de fazer:

■ Leve em uma panela em fogo baixo o leite condensado e a manteiga, assim que a manteiga derreter coloque o chocolate em pó e mexa sem parar até o ponto de brigadeiro mole.



■ Apague o fogo e com um fouet (batedor de clara manual) misture o crème de leite ate que fique encorporado ao brigadeiro.

■ Despeje em copinhos e cubra com chocolates granulados ou raspas de chocolate em barra

PUDIM DE CHOCOLATE

Sem forno e sem microondas

por Dalva Kobayashi, de Fukuoka

Ingredientes

■ 1 lata de leite condensado

■ 1 lata de creme de leite

■ 1 lata de leite de coco

■ 3 colheres de chocolate em pó ou achocolatado

■ 24 gms de gelatina sem sabor (2 saquinhos)

Modo de fazer:

Em uma panela dissolva a gelatina em 400ml de agua e deixe ferver.

Com a mistura ainda quente despeje no copo do liquidificador a bata até ficar espumoso, acrescente o creme de leite o chocolate e o leite condensado e bata por 3 minutos.

■ Despeje em uma forma de pudim

■ Leve para a geladeira por 3 a 4 horas.

■ Desenforme e decore com morangos

